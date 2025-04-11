«Отдашь мне всё!»: Брачные контракты назвали бессильными против измен

По российским законам, в брачном договоре нельзя прописать время приезда тещи или наказание за измену, сказала в эфире НСН Мария Косицкая.

В российских брачных контрактах нельзя прописать компенсацию за супружескую измену, объяснила на пресс-конференции в НСН член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая.

«У нас законодательно супружеская измена не является ни административным, ни уголовным нарушением. Всем бы очень хотелось идеального брачного договора, в котором было бы прописано в какие дни приходит теща, кто и как воспитывает детей, но в российской правовой системе брачным контрактом можно прописать только личные и имущественные отношения. Если даже вдруг какой-то нотариус удостоверит договор с графой "ты мне изменил, поэтому отдаешь мне всё", в суде его могут признать недействительным», - сказала Косицкая.
Волынец назвала сомнительной идею «реестра женатиков»

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН назвала сомнительной идею создания в России «реестра женатиков».

По данным исследования онлайн-кинотеатр Start и ВЦИОМ, в возрастной группе до 34 лет женщины изменяют чаще мужчин, однако после 35 лет преобладают уже мужские измены, количество которых стремительно увеличивается с возрастом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / YURI KOCHETKOV / EPA
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