18.10.2023 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Развитие анимационного кино в России: Проблемы и перспективы развития»
Сегодня российское кино развивается быстрыми темпами. Посещаемость сеансов в кинотеатрах в 2023 году составила 87 млн зрителей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году, сообщила министр культуры Ольга Любимова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Особенно стали уделять внимание развитию анимационного кино. Например, институт развития интернета выделил более ₽1 млрд на подростковый контент. Фонд кино поддержит производство 12 анимационных национальных проектов.
Уже сейчас отечественную анимацию активно закупают иностранцы - например, Италия, Испания, Болгария. Российская киноиндустрия переключилась и на рынки Азии, региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Латинской Америки и Африки. На межгосударственном уровне обсуждается совместное производство фильмов с Бразилией. Также соглашение о совместном кинопроизводстве подписали Россия и Израиль. Переговорный процесс по этому вопросу длился около 15 лет.
Тем временем 6 ноября стартует Первый Всероссийский фестиваль студенческого и дебютного анимационного кино «Гнездо» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации анимационного кино. В ходе пресс-конференции участники обсудят актуальные проблемы, предстоящие фестивали и изменения в отрасли.
Участники пресс-конференции:
- Станислав Соколов, Режиссёр и художник-постановщик анимационного кино, Профессор ВГИК, Заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми. Легенда анимационного кино.
- Сергей Струсовский, Продюсер, режиссёр, сценарист анимационного кино, Член Союза кинематографистов РФ, заведующий кафедрой анимации и мультимедиа МГИК
- Алексей Покровский, Продюсер анимационного кино, глава Национального агентства развития семейного контента, продюсер кинофестиваля Animation Almet Fest Karakuz. Член Союза кинематографистов России.
- Николай Скобеев, генеральный продюсер кинокомпании «Синемаскоп» и Фестиваля студенческого и дебютного анимационного кино «Гнездо», преподаватель ВГИК, член Союза кинематографистов России.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8