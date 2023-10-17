18.10.2023 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Развитие анимационного кино в России: Проблемы и перспективы развития»

Сегодня российское кино развивается быстрыми темпами. Посещаемость сеансов в кинотеатрах в 2023 году составила 87 млн зрителей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году, сообщила министр культуры Ольга Любимова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Особенно стали уделять внимание развитию анимационного кино. Например, институт развития интернета выделил более ₽1 млрд на подростковый контент. Фонд кино поддержит производство 12 анимационных национальных проектов.

Уже сейчас отечественную анимацию активно закупают иностранцы - например, Италия, Испания, Болгария. Российская киноиндустрия переключилась и на рынки Азии, региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Латинской Америки и Африки. На межгосударственном уровне обсуждается совместное производство фильмов с Бразилией. Также соглашение о совместном кинопроизводстве подписали Россия и Израиль. Переговорный процесс по этому вопросу длился около 15 лет.

Тем временем 6 ноября стартует Первый Всероссийский фестиваль студенческого и дебютного анимационного кино «Гнездо» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации анимационного кино. В ходе пресс-конференции участники обсудят актуальные проблемы, предстоящие фестивали и изменения в отрасли.

Участники пресс-конференции:

Станислав Соколов, Режиссёр и художник-постановщик анимационного кино, Профессор ВГИК, Заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми. Легенда анимационного кино.

Режиссёр и художник-постановщик анимационного кино, Профессор ВГИК, Заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми. Легенда анимационного кино. Сергей Струсовский , Продюсер, режиссёр, сценарист анимационного кино, Член Союза кинематографистов РФ, заведующий кафедрой анимации и мультимедиа МГИК

, Продюсер, режиссёр, сценарист анимационного кино, Член Союза кинематографистов РФ, заведующий кафедрой анимации и мультимедиа МГИК Алексей Покровский, Продюсер анимационного кино, глава Национального агентства развития семейного контента, продюсер кинофестиваля Animation Almet Fest Karakuz. Член Союза кинематографистов России.

Продюсер анимационного кино, глава Национального агентства развития семейного контента, продюсер кинофестиваля Animation Almet Fest Karakuz. Член Союза кинематографистов России. Николай Скобеев, генеральный продюсер кинокомпании «Синемаскоп» и Фестиваля студенческого и дебютного анимационного кино «Гнездо», преподаватель ВГИК, член Союза кинематографистов России.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

