Продюсер фестиваля «Гнездо» рассказал о развитии студенческой анимации в России

«Мы сознательно пошли в регионы, чтобы там на месте выявлять талантливых ребят, помогать в их развитии, в популяризации студенческой анимации. Мы систематически поддерживаем студентов-аниматоров и персонально, и творчески через различные дополнительные мероприятия, чтобы профессиональное сообщество увидело, что есть такие люди. Еще момент: не все могут прийти пешком в Москву как Ломоносов. Чтобы вы понимали, профессия аниматора в какой-то степени сравнима с профессией врача: человек 10 лет учится этому ремеслу, чтобы достичь мастерства. Если он не получит реализацию, то он в лучшем случае станет педагогом. Человек должен творить и реализовывать свои профессиональные навыки», - сказал собеседник НСН.

По его словам, больше 250 студентов-аниматоров отправили заявки на участие в первом Всероссийском фестивале студенческого анимационного кино «Гнездо».



«На сегодняшний момент очень много желающих участвовать в фестивале «Гнездо»: более 250 поданных заявок. Мы продлили прием заявок до 3 ноября. Председателем жюри станет режиссер Сергей Струсовский. Ребята проявляют большую мотивированность, чтобы быть услышанными и увиденными, чтобы получить шанс, чтобы в будущем состояться в профессии. Люди должны быть творческие, потому что творцов должны оценивать творцы. Люди, которые занимаются не только авторскими проектами, но и сериальными. У нас сформирована индустрия. Мы хотим, чтобы творческий человек имел выбор», - отметил Скобеев.

Ранее режиссер и художник-постановщик анимационного кино, профессор ВГИК, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми Станислав Соколов заявил «Радиоточке НСН», что современные киностудии вынуждены снимать анимационные фильмы в сжатые сроки, из-за чего страдает качество.

