Режиссер Соколов: Мультсериалы нельзя считать произведением искусства

«Производство сериалов нельзя считать произведением искусства, это просто тиражирование. Раньше такие серийные фильмы не принимали даже на фестивали. Повторять может каждый, а вот сделать что-то свое очень трудно, нужно обладать художественным вкусом. У анимации довольно много требований, которым нужно соответствовать: кроме того, что нужно придумать сюжет и персонажа, его же нужно сделать живым. Сделать неживое живым - почти невероятная задача. Анимация - определенное чудо, которое не всем доступно. Раньше как-то удавалось сочетать коммерческое с художественным, а потом это разделилось на две части - коммерческое перестало быть художественным, поэтому оно не входит в зону искусства», - сказал собеседник НСН.

Ранее журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что современные отечественные мультфильмы во многом уступают советским.

