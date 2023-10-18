Режиссер Соколов: Мультсериалы нельзя считать произведением искусства
Раньше в анимации удавалось сочетать коммерческое с художественным, а потом это разделилось на две части, заявил НСН режиссер Соколов.
У анимации довольно много требований, которым нужно соответствовать. Сделать неживое живым - почти невероятная задача, заявил в пресс-центре НСН режиссер и художник-постановщик анимационного кино, профессор ВГИК, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми Станислав Соколов.
«Производство сериалов нельзя считать произведением искусства, это просто тиражирование. Раньше такие серийные фильмы не принимали даже на фестивали. Повторять может каждый, а вот сделать что-то свое очень трудно, нужно обладать художественным вкусом. У анимации довольно много требований, которым нужно соответствовать: кроме того, что нужно придумать сюжет и персонажа, его же нужно сделать живым. Сделать неживое живым - почти невероятная задача. Анимация - определенное чудо, которое не всем доступно. Раньше как-то удавалось сочетать коммерческое с художественным, а потом это разделилось на две части - коммерческое перестало быть художественным, поэтому оно не входит в зону искусства», - сказал собеседник НСН.
Ранее журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что современные отечественные мультфильмы во многом уступают советским.
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