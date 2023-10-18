«Эффект Чебурашки»: Продюсер объяснил, от чего зависит успех детского кино

«У нас сейчас диджитальное время: мы можем прорекламировать выход нового проекта гораздо масштабнее, чем раньше. Так, рекламу можно запустить не только по телевизору, но и в социальных сетях, в СМИ, в интернете в целом и так далее. Поддержка проекта начинается еще на стадии разработки. Момент выхода мультфильма - кульминация. Реклама проекта может идти полгода-год до выхода киноленты в свет. Успех и популярность «Чебурашки», например - заслуга пиара, маркетинга и так далее. Теперь это уже эффект "Чебурашки", когда производятся товары с героем, даже еда, а дальше выйдет вторая часть», - объяснил собеседник НСН.

Ранее режиссер и художник-постановщик анимационного кино, профессор ВГИК, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми Станислав Соколов заявил «Радиоточке НСН», что современные киностудии вынуждены снимать анимационные фильмы в сжатые сроки, из-за чего страдает качество.

