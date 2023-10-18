«Нужны кадры!»: Россия проигрывает Южной Корее в анимационной отрасли

Сегодня отрасль мультипликации нуждается в новых талантливых людях, заявил НСН режиссер Сергей Струсовский.

В анимационную отрасль должны прийти молодые люди, чтобы Россия смогла увеличить объем производимых мультфильмов, заявил в пресс-центре НСН, продюсер, режиссер, сценарист анимационного кино, член Союза кинематографистов РФ, заведующий кафедрой анимации и мультимедиа МГИК Сергей Струсовский.

Режиссер Соколов: Мультсериалы нельзя считать произведением искусства

«Сегодня Россия не входит в десятку крупнейших стран по производству анимационного контента. Мы отстаем от Южной Кореи. Что делать в этой связи? Анимация сегодня - не только модное занятие, но и необходимое. Мы поставили себе планку: у нас большое культурное наследие, высококлассные педагоги, но в то же время мы отстаем по объему производимого контента. Что делать? Сегодня в анимационную отрасль должны прийти молодые люди, их должно быть больше. Нужны кадры! Нужно больше бюджетных мест в вузах! Отрасль нуждается в новых талантливых людях», - сказал собеседник НСН.

Ранее режиссер и художник-постановщик анимационного кино, профессор ВГИК, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми Станислав Соколов заявил «Радиоточке НСН», что современные киностудии вынуждены снимать анимационные фильмы в сжатые сроки, из-за чего страдает качество.

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ФОТО: РИА Новости
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