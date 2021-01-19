21.01.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы Олега Смолина на тему: Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?

Почти во всех регионах России с 18 января школьники вернулись к очному формату обучения об этом сообщило министерство просвещения РФ. К очному обучению приступило более 97 процентов учащихся. Это 16,3 миллиона школьников во всех 85 регионах. Чтобы защитить и детей, и учителей, во всех школах России действуют строгие правила и санитарные требования. Что же касаемо дистанционного образования, то оно так же остается и в случае выявления у кого-то из школьников коронавируса, всех его одноклассников переведут на дистанционку сроком на две недели.

Новые санитарные правила в школах, как они будут работать?

Какова ситуация с оснащением школ всем необходимых санитарным оборудованием?

Витамины и лечебное питание: как изменится меню школьников?

Как пандемия скажется на учебном плане и изменится ли он в очной форме?

Как дистанционка сказалась на уровне и качестве образования школьников?

Спикер брифинга:

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

