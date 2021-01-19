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Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?

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Начало конференции

14:00

21 января 2021

21.01.2021 состоится онлайн брифинг, посвящённый возобновлению в российских школах очного обучения.

21.01.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы Олега Смолина на тему: Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?

Почти во всех регионах России с 18 января школьники вернулись к очному формату обучения об этом сообщило министерство просвещения РФ. К очному обучению приступило более 97 процентов учащихся. Это 16,3 миллиона школьников во всех 85 регионах. Чтобы защитить и детей, и учителей, во всех школах России действуют строгие правила и санитарные требования. Что же касаемо дистанционного образования, то оно так же остается и в случае выявления у кого-то из школьников коронавируса, всех его одноклассников переведут на дистанционку сроком на две недели.

  • Новые санитарные правила в школах, как они будут работать?
  • Какова ситуация с оснащением школ всем необходимых санитарным оборудованием?
  • Витамины и лечебное питание: как изменится меню школьников?
  • Как пандемия скажется на учебном плане и изменится ли он в очной форме?
  • Как дистанционка сказалась на уровне и качестве образования школьников?

Спикер брифинга:

  • Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ГосдумаШколы
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