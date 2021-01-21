«На образование надо тратить вдвое больше!» В Госдуме пожаловались на недостаток обеспечения российских школ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин во время онлайн-брифинга НСН заявил, что выделенные доплаты не смогут компенсировать инфляцию.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг депутата Госдумы Олега Смолина на тему: Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?
«Российские школы находятся на региональных бюджетах. На дополнительное обеспечение школ бюджет ничего не выделил. Увеличение расходов на образование из федерального бюджета составит 71 млрд рублей, это всего 0,77%. Из них 59 млрд – на школьное питание. Это хорошо. Но оставшиеся 12 миллиардов никак не компенсируют даже официальную инфляцию, я уж не говорю про реальную, отличающиеся между собой порой как небо от земли.
Хотя 23 июня накануне голосования за поправки к Конституции президент Владимир Путин предложил правительству значительно увеличить долю расходов на образование. Мы рады были бы поддержать такой подход, но он не состоялся. Тем временем председатель Счетной палаты Алексей Кудрин завил, что в течение трех лет расходы на образование будут сокращены. Но страна, которая хочет модернизироваться, должна тратить вдвое больше», - заявил депутат.
Ранее Смолин во время онлайн-брифинга НСН рассказал о снижении качества образования из-за удаленного обучения. Вместе с тем он признал это хоть и плохой, но вынужденной мерой. В большинстве регионов России с 18 января школьники вернулись к очному формату обучения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- Спрос на антистресс-товары в России удвоился в начале января
- «На образование надо тратить вдвое больше!» В Госдуме пожаловались на недостаток обеспечения российских школ
- СМИ: в Люберцах задержаны подростки по подозрению в подготовке теракта в школе
- Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием
- Депутат Смолин рассказал о снижении качества образования из-за «удаленки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru