«На образование надо тратить вдвое больше!» В Госдуме пожаловались на недостаток обеспечения российских школ

Хотя 23 июня накануне голосования за поправки к Конституции президент Владимир Путин предложил правительству значительно увеличить долю расходов на образование. Мы рады были бы поддержать такой подход, но он не состоялся. Тем временем председатель Счетной палаты Алексей Кудрин завил, что в течение трех лет расходы на образование будут сокращены. Но страна, которая хочет модернизироваться, должна тратить вдвое больше», - заявил депутат.

Ранее Смолин во время онлайн-брифинга НСН рассказал о снижении качества образования из-за удаленного обучения. Вместе с тем он признал это хоть и плохой, но вынужденной мерой. В большинстве регионов России с 18 января школьники вернулись к очному формату обучения.

