Депутат Смолин: Учителям не доплачивают за выросшую нагрузку во время пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин во время онлайн-брифинга НСН заявил, что на выплаты работникам бюджетной сферы в 2021 году выделено меньше денег, чем в предыдущем.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел онлайн брифинг депутата Госдумы Олега Смолина на тему: Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?
«Нагрузка на преподавателей возросла значительно. Никто, увы, никаких выплат за это не предусмотрел, по крайней мере, на федеральном уровне. На мой вопрос, почему в 2021 году не предусматривается переиндексации заработной платы преподавателям, Антон Германович Силуанов отвечал, что правительство предусмотрело 90 млрд рублей на поддержку регионов на выплаты работникам бюджетной сферы.
Все правильно. Только в 2020 году было 100 млрд. и этих денег остро не хватало. В Госдуме в настоящее время на рассмотрении находятся три моих проекта, касающихся оплаты труда. Один законопроект специально по педагогам, чтобы базовая ставка за 18 часов была не ниже двух МРОТ по региону», - заявил он.
Ранее во время онлайн-брифинга НСН Олег Смолин пожаловался на недостаток обеспечения российских школ. По его словам, на образование надо тратить вдвое больше.
Также он назвал дистанционное обучение вредным для здоровья школьников.
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