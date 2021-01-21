Депутат Смолин: Учителям не доплачивают за выросшую нагрузку во время пандемии

Все правильно. Только в 2020 году было 100 млрд. и этих денег остро не хватало. В Госдуме в настоящее время на рассмотрении находятся три моих проекта, касающихся оплаты труда. Один законопроект специально по педагогам, чтобы базовая ставка за 18 часов была не ниже двух МРОТ по региону», - заявил он.

Ранее во время онлайн-брифинга НСН Олег Смолин пожаловался на недостаток обеспечения российских школ. По его словам, на образование надо тратить вдвое больше.

Также он назвал дистанционное обучение вредным для здоровья школьников.