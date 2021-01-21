В Госдуме назвали дистанционное обучение вредным для здоровья школьников
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин во время онлайн-брифинга НСН перечислил неблагоприятные последствия удаленного обучения для детей.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг депутата Госдумы Олега Смолина на тему: Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?
В большинстве регионов России с 18 января более 97% школьников вернулись к очному формату обучения. Чтобы защитить и детей, и учителей во всех школах России действуют строгие правила и санитарные требования. Дистанционное образование возвращается в случае выявления у кого-то из школьников коронавируса - всех его одноклассников переведут на удаленку сроком на две недели.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, к каким негативным последствиям для здоровья приводит удаленно обучение.
«Это было обучение на дому с использованием технологий. Такая ситуация резко снижает качество образования. Несколько сот тысяч родителей, выступающих против, правы. Это гораздо хуже для здоровья. Специалисты выявили неблагоприятные психические реакции, нарушение сна, частые смены настроения, головные боли, подавленность и другое. Такой режим нарушал всевозможные СанПиНы. Даже по очень "мягким" рекомендациям врачей предельная нагрузка с компьютером для ребенка – 5 часов в день. На самом деле эти правила должны быть гораздо жестче. А сколько приходилось сидеть перед компьютером детям? А выполнение домашнего задания?» - добавил он.
В указе мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что вузы и колледжи столицы продолжат находиться на каникулах либо обучении в дистанционном режиме еще неделю – до 21 января.
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