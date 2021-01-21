В Госдуме назвали дистанционное обучение вредным для здоровья школьников

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг депутата Госдумы Олега Смолина на тему: Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?

В большинстве регионов России с 18 января более 97% школьников вернулись к очному формату обучения. Чтобы защитить и детей, и учителей во всех школах России действуют строгие правила и санитарные требования. Дистанционное образование возвращается в случае выявления у кого-то из школьников коронавируса - всех его одноклассников переведут на удаленку сроком на две недели.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал, к каким негативным последствиям для здоровья приводит удаленно обучение.