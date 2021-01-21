Депутат Смолин рассказал о снижении качества образования из-за «удаленки»

Пока пандемия росла, переход части детей на дистанционное обучение был плохой, но вынужденной мерой. Когда вроде бы пандемия идет на убыль, мы надеемся, что можно будет учить детей в нормальном очном режиме. Но прогнозы эпидемиологов разные. Кто-то говорит, что все кончится к лету, кто-то предупреждает о новой весенней волне пандемии и о скачке заболеваемости», - заявил он.

В большинстве регионов России с 18 января более 97% школьников вернулись к очному формату обучения. Чтобы защитить и детей, и учителей во всех школах России действуют строгие правила и санитарные требования. Дистанционное образование возвращается в случае выявления у кого-то из школьников коронавируса - всех его одноклассников переведут на удаленку сроком на две недели.

