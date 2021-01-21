Депутат Смолин рассказал о снижении качества образования из-за «удаленки»
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин во время онлайн-брифинга НСН назвал удаленное обучение плохой, но вынужденной мерой.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн брифинг депутата Госдумы Олега Смолина на тему: Прощай, дистанционка: как изменилась школа после пандемии?
«Неравенство возможностей, связанных с мотивацией. Те немногие дети, у которых была мотивация, поддерживали качество образования, у кого мотивации не было – качество образования снижали. Они отвлекались на дистанционных уроках. 79% детей стали меньше гулять и передвигаться, 55% снизили физическую нагрузку, 35% начали больше общаться в соцсетях, помимо того, что и так из компьютеров и гаджетов не вылезали, так еще и увеличили время нахождения в интернете перед экранами.
Пока пандемия росла, переход части детей на дистанционное обучение был плохой, но вынужденной мерой. Когда вроде бы пандемия идет на убыль, мы надеемся, что можно будет учить детей в нормальном очном режиме. Но прогнозы эпидемиологов разные. Кто-то говорит, что все кончится к лету, кто-то предупреждает о новой весенней волне пандемии и о скачке заболеваемости», - заявил он.
В большинстве регионов России с 18 января более 97% школьников вернулись к очному формату обучения. Чтобы защитить и детей, и учителей во всех школах России действуют строгие правила и санитарные требования. Дистанционное образование возвращается в случае выявления у кого-то из школьников коронавируса - всех его одноклассников переведут на удаленку сроком на две недели.
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