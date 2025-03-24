25.03.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Профессия – блогер! Всем ли нужен ОКВЭД?»



Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, легализация незаконно полученных доходов, мошенничество — все эти серьезные обвинения в последние годы звучали в адрес известных блогеров Валерии Чекалиной, Елены Блиновской, Александры Митрошиной и других, предлагающих различные онлайн-курсы и образовательные программы.



С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о регистрации блогеров. Теперь владельцы каналов, страниц в соцсетях и на других платформах с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обязаны подать сведения в Роскомнадзор и зарегистрироваться в специальном реестре блогеров. Если этого не сделать, то с 1 января 2025 года нарушителей выявят и накажут. А на днях блогерство официально признали профессией. С 1 мая блогерам выделят два кода ОКВЭД, описывающих их деятельность: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Как сегодня государство контролирует деятельность блогеров?

Как проверяются сегодня рекламные интеграции у инфлюенсеров?

Сколько сегодня коучей и блогеров на российском рынке?

Стало ли меньше клиентов у коучей после «посадок» известных блогеров?

На сколько часто работодатели пользуются услугами коучей?

Нужно ли блогеру до 10 тысяч подписчиков иметь ОКВЭД?

Какие права сегодня у блогеров?

Участники пресс-конференции:



Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Коуч, бизнес-тренер Анна Милеева;

Юрист, правозащитник бизнеса в сфере образования Антон Ивлев.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 903 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



