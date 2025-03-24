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Профессия – блогер! Всем ли нужен ОКВЭД?

Информация

Начало конференции

12:00

25 марта 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

25.03.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Профессия – блогер! Всем ли нужен ОКВЭД?»

Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, легализация незаконно полученных доходов, мошенничество — все эти серьезные обвинения в последние годы звучали в адрес известных блогеров Валерии Чекалиной, Елены Блиновской, Александры Митрошиной и других, предлагающих различные онлайн-курсы и образовательные программы.

С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о регистрации блогеров. Теперь владельцы каналов, страниц в соцсетях и на других платформах с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обязаны подать сведения в Роскомнадзор и зарегистрироваться в специальном реестре блогеров. Если этого не сделать, то с 1 января 2025 года нарушителей выявят и накажут. А на днях блогерство официально признали профессией. С 1 мая блогерам выделят два кода ОКВЭД, описывающих их деятельность: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Как сегодня государство контролирует деятельность блогеров?
  • Как проверяются сегодня рекламные интеграции у инфлюенсеров?
  • Сколько сегодня коучей и блогеров на российском рынке?
  • Стало ли меньше клиентов у коучей после «посадок» известных блогеров?
  • На сколько часто работодатели пользуются услугами коучей?
  • Нужно ли блогеру до 10 тысяч подписчиков иметь ОКВЭД?
  • Какие права сегодня у блогеров?

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;
  • Коуч, бизнес-тренер Анна Милеева;
  • Юрист, правозащитник бизнеса в сфере образования Антон Ивлев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: ТАСС

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