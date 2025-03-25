В России призвали разработать критерии для коучей

В России любой человек сегодня может назвать себя коучем, что мешает профессионалам на рынке, заявила коуч, бизнес-тренер Анна Милеева в пресс-центре НСН.

«У нас нет единого реестра коучей, нет критериев. Регуляторной базы очень не хватает в отношении коучей. Мы даже не можем сказать, сколько сейчас коучей на рынке, потому что нет понимания, кто вообще является коучем. Коучем сейчас себя может назвать любой человек, что очень печально. Это очень мешает коучам, которые обучались и вложили огромные деньги и время в процесс получения профессии. Конечно, хотелось бы видеть четкие критерии», - объяснила она.

Милеева подчеркнула, что сегодня коучей готовят в России официально, но по разным критериям, при этом коуч не может гарантировать достижение результата.

«На данный момент более ста организаций, которые дают эту профессию. Но все они действуют в соответствии со своими критериями. Профессии коуча не существует, только консультант по управлению персоналом. В западных странах есть профессиональные стандарты коучей, у нас нет. Блогеры подхватили инициативу, обещая результат после своих курсов. Но надо понимать, что коуч не несет ответственности за достижение цели, это отработанная технология во всех странах», - заключила она.

Аккаунты блогеров в социальных сетях при желании нужно регистрировать официально и приравнивать к интеллектуальной собственности, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

