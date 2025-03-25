Станет профессией: Юрист о последствиях ОКВЭД для блогеров и коучей
Антон Ивлев заявил НСН, что ОКВЭД позволит дорабатывать дополнительные регуляторные инструменты, включая стандарты качества для работы блогера.
Введение ОКВЭДов для деятельности блогеров – это мировая практика, которая уже доказала свою эффективность, заявил юрист, правозащитник бизнеса в сфере образования Антон Ивлев в пресс-центре НСН.
«Если говорить о регулировании в других странах, в 2023 году Франция ввела регулирование деятельности блогеров. В 2020 году это сделал Казахстан, это самый успешный пример. Они в законе об онлайн-платформах и рекламе определили, кто такой блогер и какие критерии к его работе имеются. Здесь мы идем в ногу со временем, введение ОКВЭДов нужно, чтобы в дальнейшем государство имело возможность на этот ОКВЭД дорабатывать дополнительные регуляторные инструменты. Например, можно будет зарегистрировать профессию блогера, ввести стандарты, дать рекомендации к работе, определить критерии качества их работы. Сейчас мы создаем основу для регулирования этой деятельности», - рассказал он.
С 1 мая блогерам выделят два кода ОКВЭД, описывающих их деятельность: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».
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