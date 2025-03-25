«За 30 дней максимум»: Депутат Свинцов назвал условия разблокировки Instagram
Андрей Свинцов заявил НСН, что оплатить штрафы за контент любая из запрещенных компаний «способна за секунду».
Запрещенные социальные сети, включая Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), могут быть разблокированы в России за 30 дней при выполнении всех условий со стороны компаний, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Что касается запрещенных социальных сетей, они запрещены в соответствии с федеральным законом. За то, что они не соблюдают российское законодательство. Наш президент Владимир Владимирович Путин несколько раз подчеркивал, что любые компании, соблюдающие наши законы, смогут работать без ограничений. Они могут начать соблюдать российское законодательство уже завтра – начать работать с Роскомнадзором, открывают представительства в России, удаляют незаконный контент. Многие оштрафованы на миллионы рублей, они должны выплатить эти штрафы. Конечно, если они такое решение примут, их разблокируют. Оплатить штрафы любая из этих компаний способна за секунду. Если они захотят, они за 30 дней максимум смогут все решить. Но пока мы такого желания со стороны этих компаний не наблюдаем», - рассказал он.
Вопрос разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) не связан с доверием между Россией и США. Об этом ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru