«Чтобы продавать»: Свинцов призвал приравнять аккаунты в соцсетях к собственности

Аккаунты блогеров в социальных сетях при желании нужно регистрировать официально и приравнивать к интеллектуальной собственности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

«Я уже десять лет бьюсь над тем, чтобы обязать все социальные сети по желанию клиента предоставлять юридическое закрепление аккаунта. Чтобы каждый аккаунт по аналогии с доменным именем мог быть закреплен, чтобы этот аккаунт мог передаваться по наследству, мог быть продан. Можно было бы сдавать свой раскрученный аккаунт в залог, получить под этот аккаунт деньги. Это фактически интеллектуальная собственность. Каждый блогер должен получить свой аккаунт в собственность», - отметил он.

По его словам, это могло бы решить проблему со взломом аккаунтов.

«Блогеры часто теряют аккаунты, их взламывают. Я потерял свой аккаунт в запрещенной сети, не могу его восстановить. Кто-то другой его взломает и будет его использовать. Телеканал и газету сегодня можно продать, а хороший аккаунт – это только какая-то кривая схема. Это сотни тысяч блогеров, которые могли бы это монетизировать. Это пошло бы на пользу экономике. Восстановить аккаунт можно было бы, если бы он официально был зарегистрирован по паспорту», - заключил собеседник НСН.

С 1 мая блогерам выделят два кода ОКВЭД, описывающих их деятельность: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

