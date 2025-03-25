«Чтобы продавать»: Свинцов призвал приравнять аккаунты в соцсетях к собственности
Депутат Андрей Свинцов заявил НСН, что нужно обязать все социальные сети по желанию клиента предоставлять юридическое закрепление аккаунта.
Аккаунты блогеров в социальных сетях при желании нужно регистрировать официально и приравнивать к интеллектуальной собственности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Я уже десять лет бьюсь над тем, чтобы обязать все социальные сети по желанию клиента предоставлять юридическое закрепление аккаунта. Чтобы каждый аккаунт по аналогии с доменным именем мог быть закреплен, чтобы этот аккаунт мог передаваться по наследству, мог быть продан. Можно было бы сдавать свой раскрученный аккаунт в залог, получить под этот аккаунт деньги. Это фактически интеллектуальная собственность. Каждый блогер должен получить свой аккаунт в собственность», - отметил он.
По его словам, это могло бы решить проблему со взломом аккаунтов.
«Блогеры часто теряют аккаунты, их взламывают. Я потерял свой аккаунт в запрещенной сети, не могу его восстановить. Кто-то другой его взломает и будет его использовать. Телеканал и газету сегодня можно продать, а хороший аккаунт – это только какая-то кривая схема. Это сотни тысяч блогеров, которые могли бы это монетизировать. Это пошло бы на пользу экономике. Восстановить аккаунт можно было бы, если бы он официально был зарегистрирован по паспорту», - заключил собеседник НСН.
С 1 мая блогерам выделят два кода ОКВЭД, описывающих их деятельность: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 65% родителей школьников поддерживают возврат к оценкам за поведение
- Песков: ВСУ прицельно били по российским журналистам в ЛНР
- Россиянин получил пожизненный срок за создание сети нарколабораторий
- Хинштейн: Из приграничья Курской области эвакуировано 606 мирных жителей
- В Кремле отказались раскрыть содержание переговоров в Эр-Рияде
- Песков: Возможность встречи России, США и Украины не обсуждается
- Шестеро военнослужащих ВСУ получили от 13 до 15 лет за терроризм в Курской области
- Лукашенко заявил, что он счастливый президент
- Умер бывший тренер «Сибири» и «Амура» Андрей Мартемьянов
- Средний размер автокредита сократился на 17,3%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru