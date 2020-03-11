12.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса на тему: «Принятие Федеральным Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию РФ»

11 марта в Государственной думе был одобрен в третьем чтении законопроект о поправке в Конституцию. Подавляющее число депутатов поддержали законопроект и ни один из парламентариев не высказался против. Пока документ находился на рассмотрении в нижней палате парламента в него были внесены около 200 поправок. Всего законопроектом вносятся изменения в 22 статьи Конституции. В их числе упоминание Бога, установление статуса русского народа как государствообразующего, а также обозначение брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, 10 марта в Госдуме предложили обнулить президентские сроки Владимира Путина, при этом не отказываясь от ограничений по числу сроков, предложенных ранее. Также было предложено провести досрочные парламентские выборы, однако эта инициатива одобрения не нашла.

22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором будет решено – вносить поправки в конституцию или нет.

Какие изменения будут внесены в Конституцию?

Что претерпело наибольшие изменения в Конституции, а что наоборот останется неизменным? Почему?

В чём необходимость внесения в Конституцию слов о Боге?

Что ещё ждёт текст Конституции прежде чем он предстанет перед людьми 22 апреля?

Как будет проходить голосование? Какой будет его форма? Из чего будут выбирать россияне? Как это будет организовано на местах?

Территориальность голосования: по прописке или по фактическому месту пребывания?

Смогут ли граждане России, проживающие за границей проголосовать? Как и где?

Спикер брифинга:

Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

