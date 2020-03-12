Клишас описал процедуру голосования по изменению Конституции
Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ Андрей Клишас в ходе пресс-конференции НСН рассказал о сложностях при голосовании для законотворцев.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса на тему: «Принятие Федеральным Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию РФ».
Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что порядок голосования останется неизменным, как и при президентских выборах. Он добавил, что сложность рабочей группы состоит в необходимости постоянно объяснять гражданам подробности предлагаемых изменений.
«За проведение голосования будет отвечать ЦИК. Нам на уровне закона важно было урегулировать несколько принципиальных вещей. Во-первых, это голосование должно быть доступным для людей. Второе - мы пытаемся использовать лучшие практики, которые видели в президентской кампании, то есть это и независимое общественное наблюдение, и электронное мобильное голосование - все, что повышает доверие граждан к результатам этих выборов. Все механизмы подробно описаны в законе. Будут голосовать также граждане России, которые за рубежом проживают. Я думаю, что нам удастся это провести достаточно открыто. Сложность у нас одна – нужно последовательно разъяснять гражданам подробности изменений», - добавил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН Андрей Клишас рассказал, что упоминание Бога и другие схожие поправки предлагается закрепить в Конституции по многочисленным просьбам людей. «Светский характер государства это никак не нарушает», - добавил он.
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