Клишас описал процедуру голосования по изменению Конституции

«За проведение голосования будет отвечать ЦИК. Нам на уровне закона важно было урегулировать несколько принципиальных вещей. Во-первых, это голосование должно быть доступным для людей. Второе - мы пытаемся использовать лучшие практики, которые видели в президентской кампании, то есть это и независимое общественное наблюдение, и электронное мобильное голосование - все, что повышает доверие граждан к результатам этих выборов. Все механизмы подробно описаны в законе. Будут голосовать также граждане России, которые за рубежом проживают. Я думаю, что нам удастся это провести достаточно открыто. Сложность у нас одна – нужно последовательно разъяснять гражданам подробности изменений», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Андрей Клишас рассказал, что упоминание Бога и другие схожие поправки предлагается закрепить в Конституции по многочисленным просьбам людей. «Светский характер государства это никак не нарушает», - добавил он.

