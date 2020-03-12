Клишас объяснил отказ от приоритета международного права в Конституции

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса на тему: «Принятие Федеральным Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию РФ».

Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил на вопрос о возможном отказе от приоритета норм международного права.

«Все положения 15 статьи Конституции остаются неизменными. Граждане как могли обращаться в Европейский суд пор правам человека, так и будут. Что касается приоритета международного прав - у нас всегда в 1 части 15 статьи Конституции было написано, что Конституция обладает правом высшей юридической силы на всей территории РФ. Поэтому сейчас мы в Конституции написали, что в случае если решение ЕСПЧ в их истолковании, устанавливая нормы, под которыми мы не подписывались, такие решения РФ исполнять не будет», - объяснил он.

Общероссийское голосование, на котором будет решено – вносить поправки в Конституцию или нет, состоится 22 апреля.

