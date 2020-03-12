Клишас: Коронавирус не помешает голосованию по Конституции

«Коронавирус не скажется на голосовании. В России такой эпидемии нет. Есть случаи заражения, в основном, это те, кто из Европы прибывает. Но пока нельзя сказать, что это может повлиять на голосование. Мы ждем решения Конституционного суда. В законе все подробно написано. Если КС примет решение, что поправки не соответствуют неизменяемой части, то это останавливает всю процедуру. Это важнейший этап, когда мы его пройдем, президент подпишет, все оставшиеся вопросы по голосованию после этого будут сняты», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса, признав глобальный масштаб угрозы. После этого индекс Dow Jones в США упал на 5%, а российские эксперты предсказали сильное падение рынков и обвал цен на нефть чуть ли не до $20 за баррель.

