Клишас: Коронавирус не помешает голосованию по Конституции
Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ Андрей Клишас в ходе пресс-конференции НСН выразил уверенность, что эпидемия COVID-19 не повлияет на голосование в России по Конституции.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса на тему: «Принятие Федеральным Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию РФ».
22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором будет решено – вносить поправки в Конституцию или нет.
Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас дал свой прогноз по влиянию эпидемии коронавируса на голосование по изменение по Конституции.
«Коронавирус не скажется на голосовании. В России такой эпидемии нет. Есть случаи заражения, в основном, это те, кто из Европы прибывает. Но пока нельзя сказать, что это может повлиять на голосование. Мы ждем решения Конституционного суда. В законе все подробно написано. Если КС примет решение, что поправки не соответствуют неизменяемой части, то это останавливает всю процедуру. Это важнейший этап, когда мы его пройдем, президент подпишет, все оставшиеся вопросы по голосованию после этого будут сняты», - сказал он.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса, признав глобальный масштаб угрозы. После этого индекс Dow Jones в США упал на 5%, а российские эксперты предсказали сильное падение рынков и обвал цен на нефть чуть ли не до $20 за баррель.
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