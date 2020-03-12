Клишас ответил насчет упоминания Бога в Конституции

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг сопредседателя Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрея Клишаса на тему: «Принятие Федеральным Собранием Российской Федерации поправок в Конституцию РФ».

11 марта в Государственной думе был одобрен в третьем чтении законопроект о поправке в Конституцию. Подавляющее число депутатов поддержали законопроект и ни один из парламентариев не высказался против. Пока документ находился на рассмотрении в нижней палате парламента в него были внесены около 200 поправок. Всего законопроектом вносятся изменения в 22 статьи Конституции. В их числе упоминание Бога, установление статуса русского народа как государствообразующего, а также обозначение брака как союза мужчины и женщины.

Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что упоминание Бога и другие схожие поправки предлагается закрепить в Конституции по многочисленным просьбам людей.

«Эта поправка носит идеологический характер, она находится в блоке тех поправок, которые вызывали живой интерес у людей. Все, что касается традиционных ценностей, брака как союза мужчины и женщины, поддержки семьи, поддержки детства и социально-ориентированной политики, результатов второй мировой войны и недопустимости пересмотра, уважения памяти предков – это вопросы, которые логично поместить в преамбулу. Но логично, что преамбулу Конституции мы не меняем. Выбросить эти предположения мы посчитали неправильным. Поэтому мы сформулировали предложения, они вошли в нормативную часть Конституции, там сказано, что мы чтим память предков, предки передали нам веру в Бога. Мне кажется, это очевидно, светский характер государства это никак не нарушает», - рассказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Андрей Клишас ответил на вопрос о возможном отказе от приоритета норм международного права. «Граждане как могли обращаться в Европейский суд пор правам человека, так и будут», - отметил он.

