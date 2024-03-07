11.03.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация новой рок-группы «Воля и разум».
Трое экс-участников российской хэви-металлической группы «МАСТЕР» объединились в новом коллективе, который получил название «ВОЛЯ И РАЗУМ». В пресс-центре НСН рокеры расскажут о начале творческого пути коллектива, выходе нового релиза и первом дебютном выступлении группы. Также журналисты первыми смогут услышать новые синглы и задать все интересующие их вопросы.
Участники:
- Андрей Большаков (экс-"Ария", экс-"МАСТЕР") - гитара.
- Алексей Страйк (экс-"МАСТЕР", "STRIKE") - гитара.
- Михаил Серышев (экс-"МАСТЕР") - вокал.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8