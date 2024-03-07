11.03.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация новой рок-группы «Воля и разум».

Трое экс-участников российской хэви-металлической группы «МАСТЕР» объединились в новом коллективе, который получил название «ВОЛЯ И РАЗУМ». В пресс-центре НСН рокеры расскажут о начале творческого пути коллектива, выходе нового релиза и первом дебютном выступлении группы. Также журналисты первыми смогут услышать новые синглы и задать все интересующие их вопросы.



Участники:



Андрей Большаков (экс-"Ария", экс-"МАСТЕР") - гитара.

(экс-"Ария", экс-"МАСТЕР") - гитара. Алексей Страйк (экс-"МАСТЕР", "STRIKE") - гитара.

(экс-"МАСТЕР", "STRIKE") - гитара. Михаил Серышев (экс-"МАСТЕР") - вокал.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



