Первый концерт группы «Воля и разум» состоится 24 марта

«В столичном клубе Base 24 марта пройдет презентация, сольный концерт, на котором мы впервые выйдем на сцену в этом составе. Будет большое двухчасовое шоу, к которому мы серьезно готовимся, планируем что-то грандиозное», - отметил собеседник НСН.



По словам другого музыканта коллектива, экс-участника групп «Ария» и «Мастер» Андрея Большакова, свой первый концерт они решили отыграть самостоятельно, без помощи коллег-музыкантов.

«Первый концерт мы хотели бы отыграть сами, а потом уже будут гости. Валерий Кипелов хотел прийти к нам. Говорил, что с удовольствием бы сыграл с нами, но у него в эти даты запланирован гастрольный тур, он будет в Сибири», - заявил гитарист.

Ранее «Воля и разум» анонсировала выход мини-альбома. Релиз увидит свет 20 или 21 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

