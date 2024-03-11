Первый концерт группы «Воля и разум» состоится 24 марта
Первый концерт рок-группы «Воля и разум» будет представлять из себя двухчасовое шоу, заявил в пресс-центре НСН Алексей Страйк.
Первое большое выступление новой рок-группы «Воля и разум» запланировано на 24 марта. Об этом в пресс-центре НСН заявил один из музыкантов коллектива, бывший участник группы «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
«В столичном клубе Base 24 марта пройдет презентация, сольный концерт, на котором мы впервые выйдем на сцену в этом составе. Будет большое двухчасовое шоу, к которому мы серьезно готовимся, планируем что-то грандиозное», - отметил собеседник НСН.
По словам другого музыканта коллектива, экс-участника групп «Ария» и «Мастер» Андрея Большакова, свой первый концерт они решили отыграть самостоятельно, без помощи коллег-музыкантов.
«Первый концерт мы хотели бы отыграть сами, а потом уже будут гости. Валерий Кипелов хотел прийти к нам. Говорил, что с удовольствием бы сыграл с нами, но у него в эти даты запланирован гастрольный тур, он будет в Сибири», - заявил гитарист.
Ранее «Воля и разум» анонсировала выход мини-альбома. Релиз увидит свет 20 или 21 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
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