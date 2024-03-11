«На подъеме!»: Алексей Страйк о современном российском роке

«Мне кажется, сейчас идет подъем рок-музыки в России. Даже на федеральных каналах звучат тяжелые песни. Они, конечно, достаточно попсовые, но они все равно звучат! Можно услышать рок-каверы даже в таких шоу, как «Голос». Люди реально выходят и исполняют рок-композиции. Раньше такого даже быть не могло, а сейчас есть. Рок-радиостанции в России тоже хорошо работают», - сказал он.



При этом, по его словам, в жанре рок-музыки есть куда стремиться.

«Направление возвращается, но музыка пока популяризирована не так, как легкие направления. Дела меняются в лучшую сторону, пока еще недостаточно, но мы все сделаем, чтобы было иначе», - заключил он.

Ранее группа анонсировала выход мини-альбома, ожидать релиза следует 20 или 21 марта, напоминает «Радиоточка НСН».

