«На подъеме!»: Алексей Страйк о современном российском роке
Рок музыка в России не так сильно популяризирована, как более легкие музыкальные жанры, заявил в пресс-центре НСН Алексей Страйк.
Рок-музыка в России сегодня переживает подъем, но еще есть куда стремиться, заявил в пресс-центре НСН один из музыкантов новой группы «Воля и разум», экс-участник коллективов «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
«Мне кажется, сейчас идет подъем рок-музыки в России. Даже на федеральных каналах звучат тяжелые песни. Они, конечно, достаточно попсовые, но они все равно звучат! Можно услышать рок-каверы даже в таких шоу, как «Голос». Люди реально выходят и исполняют рок-композиции. Раньше такого даже быть не могло, а сейчас есть. Рок-радиостанции в России тоже хорошо работают», - сказал он.
При этом, по его словам, в жанре рок-музыки есть куда стремиться.
«Направление возвращается, но музыка пока популяризирована не так, как легкие направления. Дела меняются в лучшую сторону, пока еще недостаточно, но мы все сделаем, чтобы было иначе», - заключил он.
Ранее группа анонсировала выход мини-альбома, ожидать релиза следует 20 или 21 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат заявил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской
- Голикова: Реальная зарплата в РФ за 6 лет выросла более чем на 30%
- Футбольные сборные России и Белоруссии договорились о товарищеском матче
- Глава ГУР Украины заявил о подготовке серьезной военной операции в Крыму
- В Абхазии задумались над безлимитным вином в отелях
- Новак: Кабмин не планирует вводить госрегулирование цен на АЗС
- Россияне считают Климову и Ходченкову самыми красивыми актрисами
- На российско-латвийской границе под Псковом пресекли ввоз 1,7 тысячи пуль
- Уголовное дело возбудили после обрушения козырька магазина в Казани
- Суд по иску ФНС арестовал имущество IKEA на 12,9 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru