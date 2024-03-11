Музыканты группы «Воля и разум» анонсировали мини-альбом
Новая рок-группа «Воля и разум» в пресс-центре НСН анонсировала клип на свою песню «Гори» и мини-альбом с четырьмя композициями.
Первый клип новой рок-группы «Воля и разум» выйдет 15 марта. Об этом в пресс-центре НСН рассказал один из участников коллектива, экс-музыкант группы «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
Трое бывших участников российской хэви-метал группы «Мастер» объединились в новом коллективе, который получил название «Воля и разум».
«У нас 15 марта выйдет клип на новую песню «Гори», а в ночь с 15 на 16 марта этот трек появится на всех платформах. Затем, 20 или 21 марта, мы выпустим мини-альбом с четырьмя песнями. Это будет новое прочтение треков, которые все знают: «Воля и разум», «Игры не для нас», «Царь природы» и «Одиночество». Последняя песня была записана группой «Мастер», но официально она не вышла», - рассказал он.
Ранее новый состав коллектива «Парк Горького» (Gorky Park) Стаса Намина представил первый студийный альбом под названием One world freedom, напоминает «Радиоточка НСН».
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