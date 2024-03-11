Группа «Воля и разум» отправится в тур по России в апреле

В Госдуме одобрили проект закона об освобождении контрактников от уголовной ответственности Песков: Открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России не было Россия в прошлом году заработала на поставках углеводородов почти 187 млрд долларов 295 избирательных участков в 144 странах мира образованы для голосования на выборах президента России Составлен рейтинг самых «кошачьих» городов