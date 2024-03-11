Группа «Воля и разум» отправится в тур по России в апреле
Новый альбом рок-группы «Воля и разум» выйдет летом 2024 года, заявил в пресс-центре НСН Алексей Страйк.
Музыканты новой рок-группы «Воля и разум» намерены отправиться в первый небольшой тур по городам России в апреле 2024 года. Об этом в пресс-центре НСН заявил один из музыкантов коллектива, экс-участник группы «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
«Планируется небольшой тур в апреле. Мы посетим Воронеж, Нижний Новгород, Краснодар, Санкт-Петербург. Затем мы намерены засесть и доделать альбом, а осенью поехать в тур с большим охватом городов и уже с новым полноценным альбомом, который выйдет летом этого года», - сообщил он.
Ранее участники группы анонсировали выход мини-альбома, релиз запланирован на 20 или 21 марта, напоминает «Радиоточка НСН».
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