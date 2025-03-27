Презентация юбилейного шоу Валерия Дидюли «Голос сфер. Невероятное музыкальное путешествие»

31.03.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция гитариста-виртуоза Валерия Дидюли, посвященная юбилею и новому концертному шоу «Голос сфер. Невероятное музыкальное путешествие»

Гитаристу-виртуозу, композитору и музыкальному продюсеру Валерию Дидюле исполнилось в этом году 55 лет. За это время он стал автором более 120 инструментальных композиций. Артист отмечает юбилей новой концертной программой и выходом нового сингла «Мирская свеча».

Впервые на площадке пресс-центра НСН Валерий Дидюля расскажет про связь музыки и мистики, особенностях новой концертной программы, новом сингле, об уникальной 18-струнной гитаре, современном продюсировании и многом другом.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

