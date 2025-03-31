Музыкант Дидюля выступит в городах России с 18-струнной гитарой

Валерий Дидюля в пресс-центре НСН анонсировал новый альбом, который будет представлен на ближайшем концерте музыканта.

Гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля рассказал в пресс-центре НСН, что концерты его группы «ДиДюЛя» будут пестрить различными музыкальными сюрпризами.

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«У меня есть концертная 18-струнная гитара звучит богато и волшебно. Она похожа на арфу, где-то прослеживается аккордеоновое звучание даже. Мы берем эту гитару на гастроли. Она будет открывать концерт, тем самым украшая его. Она будет говорить своими мажорными нотами, что в мире все-таки все хорошо. На концертах будут загадки, кураж, драйв, потрясающие открытия и вопросы. Концерт построен очень интересно как со стороны драматургии, так и со стороны светового решения. Конечно же, приглашены гости: будет хореография, будет струнный квартет, духовой секстет, оркестр волынщиков, барабанщики. Также на концерте мы представим новый альбом», - сказал собеседник НСН.

Ближайший концерт исполнителя состоится 4 апреля в столичном Концертном зале «Москва», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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