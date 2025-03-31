Музыкант Дидюля выступит в городах России с 18-струнной гитарой
31 марта 202511:32
Александра Веснина
Валерий Дидюля в пресс-центре НСН анонсировал новый альбом, который будет представлен на ближайшем концерте музыканта.
Гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля рассказал в пресс-центре НСН, что концерты его группы «ДиДюЛя» будут пестрить различными музыкальными сюрпризами.
«У меня есть концертная 18-струнная гитара звучит богато и волшебно. Она похожа на арфу, где-то прослеживается аккордеоновое звучание даже. Мы берем эту гитару на гастроли. Она будет открывать концерт, тем самым украшая его. Она будет говорить своими мажорными нотами, что в мире все-таки все хорошо. На концертах будут загадки, кураж, драйв, потрясающие открытия и вопросы. Концерт построен очень интересно как со стороны драматургии, так и со стороны светового решения. Конечно же, приглашены гости: будет хореография, будет струнный квартет, духовой секстет, оркестр волынщиков, барабанщики. Также на концерте мы представим новый альбом», - сказал собеседник НСН.
Ближайший концерт исполнителя состоится 4 апреля в столичном Концертном зале «Москва», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трем российским велосипедистам присвоили нейтральный статус
- Казначейство: Бюджет РФ в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей
- СМИ: Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за негатива в соцсетях
- МИД Китая оценил угрозы Трампа по российской нефти
- Глава Минздрава поддержал предложение повысить возраст молодежи
- Хинштейн заявил о замалчивании проблем обманутых дольщиков в Курской области
- Кабмин направит четыре миллиарда рублей на закупку сельхозтехники
- ВСУ применили более 60 боеприпасов при обстреле Белгородской области за сутки
- Умер французский режиссер Ив Буассе
- Премьер Мьянмы объявил недельный траур из-за последствий землетрясения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru