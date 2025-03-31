Дидюля рассказал, нужен ли инструментальной музыке продюсер

Начинающему инструменталисту для начала нужно сконцентрироваться на себе, чтобы понять, кто он и что хочет сказать миру, заявил НСН Валерий Дидюля.

Гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля рассказал в пресс-центре НСН, с чего стоит начать молодому инструменталисту.

Музыкант Дидюля выступит в городах России с 18-струнной гитарой
«В инструментальной музыке все иначе. Я считаю, что такие музыканты должны сконцентрироваться на себе, создавать музыку, а дальше к ним уже начнут примыкать люди, которые будут с ними «созвучны». Тогда в команду сами придут и звукоинженеры, и SMM-специалисты, и продюсеры, и концертные директора. Изначально музыканты должны попытаться создать себя самостоятельно. Нужно разобраться в себе как в артисте. Продюсеры нужны, они будут приходить, они могут быть странными, могут быть разными, но скакать нужно от себя. Артисту нужно сформировать свои мысль, идею, музыку, понять, кто он и что он хочет сказать миру», - сказал собеседник НСН.

Ранее Дидюля рассказал в пресс-центре НСН, что нужно делать, чтобы добиться успеха в музыке.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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