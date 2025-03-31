Дидюля заявил, что мелкие лейблы создают тренды для больших

В музыкальной индустрии нет особой конкуренции, зрителей хватит всем, сказал в пресс-центре НСН Валерий Дидюля.

Гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля рассказал в пресс-центре НСН, что российского музыкального рынка хватит и большим корпорациям, и маленьким уютным лейблам.

Музыкант Дидюля выступит в городах России с 18-струнной гитарой
«На ряду с музыкальными гигантами пусть еще будут маленькие независимые компании, лейблы, артисты, концертные группы и рекламные агентства, которые смогут удивлять, создавать новые тренды. Такие уютные творческие пространства могут удивить еще не одно творческое поколение меломанов. Всему пускай будет места. Я выступаю за разношерстый рынок, пусть все будет разбито по сегментам, чтобы каждый сегмент чувствовал себя комфортно. У гигантов большие проблемы, большие обороты, но большие потери, у них много своих слабых точек. У маленьких тоже есть как плюсы, так и минусы. В музыкальной индустрии нет особой конкуренции, зрителей хватит всем. Всем хватит доходов и зарплат. Главное - вдумчиво и с любовью делать свое дело», - сказал собеседник НСН.

Ранее Дидюля рассказал в пресс-центре НСН, что нужно делать, чтобы добиться успеха в музыке.

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ФОТО: ТАСС
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