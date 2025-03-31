Дидюля раскрыл секрет вдохновения спустя 25 лет творчества

Если не хочется ничего сочинять, то нужно просто отрабатывать моторику, сказал в пресс-центре НСН Валерий Дидюля.

Гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер Валерий Дидюля рассказал в пресс-центре НСН, что нужно делать, чтобы добиться успеха в музыке.

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«Самый простой метод, который я для себя определил, - садиться и делать. Нужно находиться в практическом поле. Допустим, нет настроения, не хочется что-то делать, не получается - надо начать с монотонной работы, отработать моторику, играя что-то обычное на инструменте. Деятельность приводит к толчка, благодаря которым появляется желание продолжать. Нужно больше практиковаться и меньше фантазировать», - сказал собеседник НСН.

За свою карьеру Дидюля написал более 120 инструментальных композиций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый альбом музыканта вышел в 2000 году, в 2002 году Дидюля собрал группу музыкантов и начал активную гастрольную деятельность.

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ФОТО: ТАСС
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