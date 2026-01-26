«В этом году будет издана книга «Пари с Хароном», которую я написала о жизни и творчестве Эрнста Неизвестного. В Третьяковской галерее идет роскошная выставка «Эпоха Неизвестного», в которой мы с коллегами тоже участвуем. Материал нами готовился более 20 лет. Самое главное, что будет выставка и в других институциях. В этом году будет 30-летие памятника «Маска скорби» в Магадане, где мы тоже будем показывать экспозицию вместе музеем-мемориалом «Маска скорби». Мы делаем кино с компанией «Синема Лайн» о жизни и судьбе большого русского скульптора. Он был не просто художником или скульптором, но большим советским монументалистом», - подчеркнула она.

Ранее в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени открылась выставка «Колыбель флота», посвящённая 325‑летию Школы математических и навигацких наук, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

