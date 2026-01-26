«В государственных институциях работать приятнее: и возможности, и поддержка есть. Самому тяжело, ведь тебя могут не увидеть, ты можешь нести какой-то гениальный свет, а тебя никто и не заметит. Эрнст Неизвестный был велик, пока он был советским монументалистом. Потом – это все продолжение его наработок, сделанных до 1976 года. Художник должен иметь большой государственный заказ. Если бы у Микеланджело не было заказов от папы римского, ничего хорошего бы не было», - рассказала она.

Ранее Агафонова в пресс-центре НСН заявила, что необязательно быть миллиардером, чтобы купить произведение искусства и повесить его себе на стену.



