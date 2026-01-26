«Портрет коллекционера – это человек около 40 лет, получивший хорошее, фундаментальное, часто даже европейского образование. Это человек думающий, получивший деньги, жаждущий понимания себя в мире не просто потребителем, а созидателем. Коллекция - это лицо человека, его душа. Коллекционеров действительно стало больше, очень приятно, когда приходят молодые люди от 30 до 40 лет. За последние 20 лет, после 90-х годов, когда изменилась вообще картина российского мира, выросло поколение действительно свободных людей, которые формируют свою судьбу самостоятельно. Коллекционирование – это потребность, приравнивающая вас к аристократии», - рассказала она.

Ранее Агафонова раскрыла, что столетие художника и скульптора Эрнста Неизвестного в России отметят масштабно: выйдет и книга, и фильм и несколько крупных выставок, посвященных великому советскому монументалисту.

