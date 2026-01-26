«Коллекционирование – это ни в коем случае не про инвестиции, это про любовь. Можно собрать коллекцию графики прекрасными произведениями Татьяны Мавриной от 10 тысяч рублей. Даже за 5 тысяч рублей можно купить какую-то «почеркушку» – маленький эскиз, художников первого ряда. Не надо быть миллиардером, для того, чтобы стать коллекционером», - рассказала она.

Ранее Агафонова отметила, что за последние 20 лет интерес к коллекционированию искусства в России сильно возрос, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

