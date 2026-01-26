Начинаем с эскиза: Цена на произведение искусства стартует от 5-10 тысяч рублей
Сегодня можно купить крошечный набросок именитого художника за самые реальные деньги, раскрыла в пресс-центре НСН Любовь Агафонова.
Необязательно быть миллиардером, чтобы купить произведение искусства и повесить его себе на стену. Об этом в пресс-центре НСН рассказала культуролог, почетный академик Российской академии художеств Любовь Агафонова.
«Коллекционирование – это ни в коем случае не про инвестиции, это про любовь. Можно собрать коллекцию графики прекрасными произведениями Татьяны Мавриной от 10 тысяч рублей. Даже за 5 тысяч рублей можно купить какую-то «почеркушку» – маленький эскиз, художников первого ряда. Не надо быть миллиардером, для того, чтобы стать коллекционером», - рассказала она.
Ранее Агафонова отметила, что за последние 20 лет интерес к коллекционированию искусства в России сильно возрос, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
