Начинаем с эскиза: Цена на произведение искусства стартует от 5-10 тысяч рублей

Сегодня можно купить крошечный набросок именитого художника за самые реальные деньги, раскрыла в пресс-центре НСН Любовь Агафонова.

Необязательно быть миллиардером, чтобы купить произведение искусства и повесить его себе на стену. Об этом в пресс-центре НСН рассказала культуролог, почетный академик Российской академии художеств Любовь Агафонова.

«Коллекционирование – это ни в коем случае не про инвестиции, это про любовь. Можно собрать коллекцию графики прекрасными произведениями Татьяны Мавриной от 10 тысяч рублей. Даже за 5 тысяч рублей можно купить какую-то «почеркушку» – маленький эскиз, художников первого ряда. Не надо быть миллиардером, для того, чтобы стать коллекционером», - рассказала она.

Ранее Агафонова отметила, что за последние 20 лет интерес к коллекционированию искусства в России сильно возрос, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
