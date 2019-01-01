Пресс-конференция «Ленинграда» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант расскажет о том, как проходит прощальный тур коллектива по стадионам, на которых в прошлом, 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу, и ответит на вопросы журналистов.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров принял участие в качестве ведущего в съёмках русского сезона экстремального шоу «Форд Боярд» для одного из российских телеканалов. Зрители смогут увидеть программу уже в следующем телесезоне.

Справка:

Одним из самых запоминающихся выступлений «Ленинграда» на «НАШЕСТВИИ» стал концерт группировки в 2014 году. Буквально за несколько дней до старта «НАШЕСТВИЯ-2014» в России вступил в силу новый закон, запрещающий нецензурно выражаться со сцены. И гости и даже организаторы фестиваля ждали, последует ли Сергей Шнуров новому закону или оставит тексты собственных песен без изменений. Артист предпочел второй вариант.

Несколько месяцев назад Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». Сейчас коллектив находится в прощальном туре. Артисты выступают на стадионах, где в прошлом году проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018. Стоит отметить, что команда распадается уже не в первый раз. Несколько лет назад «Ленинград» был распущен, а на смену группировке пришел проект «Рубль», однако, некоторое время спустя «Ленинград» воссоединился к радости поклонников.

Пока группа продолжает эпатировать публику своими необычными клипами, каждый из которых вполне можно назвать мини-фильмом. В этом году большой скандал разразился вокруг видео «Ленинграда» на песню «i_$uss».

Настоящей фишкой Сергея Шнурова стали небольшие стихотворения, которые тот пишет, комментируя значимые для общественной и политической жизни в России события.

Совсем недавно Сергей Шнуров стал ведущим нового русского сезона экстремального шоу «Форд Боярд». Увидеть программу можно будет в новом телесезоне.

Помимо музыкальной и телевизионной деятельности Сергей Шнуров занимается живописью: он пишет картины в стиле «брендреализм», который сам же и придумал. Выставки артиста проходят с большим успехом, кроме того, картины неплохо продаются – одна из них ушла с молотка за 30 тысяч евро.

