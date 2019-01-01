Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что решил сделать перерыв в карьере – голодным, по его словам, он и его дети не останутся. Об этом музыкант заявил во время пресс-конференции НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019».

«Я уже заработал на жизнь. Читал сегодня, что больше половины россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц. Столько я уже заработал», - признался музыкант.