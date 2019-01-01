Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь
Первую пресс-конференцию на юбилейном «НАШЕСТВИИ» дал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Через несколько минут он выйдет на главную сцену фестиваля.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что решил сделать перерыв в карьере – голодным, по его словам, он и его дети не останутся. Об этом музыкант заявил во время пресс-конференции НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019».
«Я уже заработал на жизнь. Читал сегодня, что больше половины россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц. Столько я уже заработал», - признался музыкант.
Группа «Ленинград» выступит сегодня на Главной сцене фестиваля, начнется концерт в 21 час. Всего нa трех сценaх юбилейного «Нашествия» в Большом Завидове Тверской области в течение четырех дней выступят более 130 коллективов, в том числе «Би-2», «Мумий Тролль», Гарик Сукaчев, «Дельфин» и многие другие. Продлится крупнейший в стране музыкальный фестиваль с 18 по 21 июля.
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