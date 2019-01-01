Шнуров: Любой русский алкоголик – инопланетянин

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле «Нашествия-2019» рассказал, что образ инопланетянина, которого он будет озвучивать в мультфильме «Белка и стрелка 3», ему близок.

«Любой человек, который выпил столько, сколько я, наверное, ближе к инопланетянам, чем к людям. Поэтому такие роли мне даются легко. Образ этот мне близок, как и каждому русскому алкоголику. Все мы инопланетяне», - заявил музыкант.

Фестиваль «Нашествие» в этом году пройдёт с 18 по 21 июля на своей постоянной площадке в Большом Завидове Тверской области. Всего на «Главной сцене», сценах «НАШЕ 2.0» и «УЛЬТРА» выступят в течение 4-х дней более 130 коллективов. Группа «Ленинград» даст концерт за день до официального открытия 18 июля.

