Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» заявил, что самыми интересными в стихотворных баттлах были рифмы, которые за журналистку Ксению Собчак писал режиссер Константин Богомолов.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», - сказал Шнуров, отвечая на вопрос журналиста о самом достойном сопернике в стихотворных баттлах.