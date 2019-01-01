Нашествие - 2019

Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов

18 июля21:06

Музыкант ответил на вопрос, кто стал его самым ярким соперником в стихотворном баттле.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» заявил, что самыми интересными в стихотворных баттлах были рифмы, которые за журналистку Ксению Собчак писал режиссер Константин Богомолов.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», - сказал Шнуров, отвечая на вопрос журналиста о самом достойном сопернике в стихотворных баттлах.

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

В Большом Завидове Тверской области 20-й фестиваль «Нашествие» пройдет с 18 по 21 июля. В общей сложности выступят более 100 музыкальных коллективов.

Ранее Сергей Шнуров объяснил в эфире НСН, почему не хочет больше баллотироваться на пост президента «Нашествия».

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ФОТО: Сергей Шнуров //НСН
ТЕГИ:Нашествие 2019Сергей ШнуровКсения Собчак