Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
Музыкант ответил на вопрос, кто стал его самым ярким соперником в стихотворном баттле.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» заявил, что самыми интересными в стихотворных баттлах были рифмы, которые за журналистку Ксению Собчак писал режиссер Константин Богомолов.
«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», - сказал Шнуров, отвечая на вопрос журналиста о самом достойном сопернике в стихотворных баттлах.
В Большом Завидове Тверской области 20-й фестиваль «Нашествие» пройдет с 18 по 21 июля. В общей сложности выступят более 100 музыкальных коллективов.
Ранее Сергей Шнуров объяснил в эфире НСН, почему не хочет больше баллотироваться на пост президента «Нашествия».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
- Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
- Круче президента. Шнуров: Мыслю себя председателем Земного шара
- Шнуров: Любой русский алкоголик – инопланетянин
- Лидер группировки «Ленинград»: Я уже заработал на жизнь