Круче президента. Шнуров: Мыслю себя председателем Земного шара

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не собирается вновь баллотироваться на пост президента фестиваля «Нашествие». Об этом музыкант заявил во время пресс-конференции НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019».

«Был такой великий русский поэт Велимир Хлебников, который себя провозгласил председателем Земного шара. С тех пор, как он скончался, этот пост никто не занимал официально. Однако я его занял сам – давным-давно себя мыслю председателем Земного шара. Поэтому любое президентство я рассматриваю, как понижение. Исходя из этого, президентом я не буду. Мне больше нравятся должности вроде председателя Земли, властителя Вселенной, но обычно они даются в сумасшедшем доме»», - заметил Шнуров.

В эти минуты на «Нашествии-2019» начинается концерт группы «Ленинград». После этого на Главную сцену выйдут Глеб Самойлов с коллективом The Matrixx. Всего с 18 по 21 июля на трёх площадках фестиваля в Большом Завидове Тверской области выступят более 150 артистов. Они исполнят старые композиции и специальные сеты в честь 20-летия «Нашествия». Зрители увидят группы «Би-2», «Мумий Тролль», Гарика Сукaчева, «Дельфина» и многих других.

