11.10.2021 состоится пресс-конференция изменению законодательства в отношении нерожденных детей
11.10.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Права нерождённых детей: Как изменится законодательство»
Российское законодательство в ближайшее время может ожидать ужесточение наказания за врачебные ошибки, прежде всего касающиеся гибели нерожденных детей, законодатели намерены регламентировать их захоронение. За последнее время громкий резонанс получили две истории: дела Сушкевич-Белой и Марии Костребы, где врачей обвиняют в убийстве нерожденных детей. Есть предположение, что это могло быть сделано для того, чтобы скрыть врачебную халатность. По мнению экспертов, вероятность внутриутробной гибели плода у не леченых во время беременности женщин достигает 70-80%. В то время как необходимое лечение снижает вероятность неблагоприятного исхода беременности до 5-7%.
Участники пресс-конференции планируют обсудить следующие вопросы:
- Какова вероятность выявления врачебных ошибок на внутриутробной стадии развития плода?
- Существует ли уголовная ответственность за смерть ребенка до момента его рождения?
- Кем по УК РФ является нерожденный ребенок?
- Возможно ли реформирование законодательства в части определения прав ребенка на пренатальной стадии развития и установления прав родителей на еще нерожденных детей?
В конференции примут участие:
- Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов;
- Депутат Государственной Думы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член Гиппократовского форума Инга Юмашева;
- Депутат Московской Городской Думы, кандидат экономических наук, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Магомет Яндиев;
- Правозащитник, журналист Екатерина Сажнева;
- Потерпевшая Мария Костреба.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8