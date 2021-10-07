11.10.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Права нерождённых детей: Как изменится законодательство»

Российское законодательство в ближайшее время может ожидать ужесточение наказания за врачебные ошибки, прежде всего касающиеся гибели нерожденных детей, законодатели намерены регламентировать их захоронение. За последнее время громкий резонанс получили две истории: дела Сушкевич-Белой и Марии Костребы, где врачей обвиняют в убийстве нерожденных детей. Есть предположение, что это могло быть сделано для того, чтобы скрыть врачебную халатность. По мнению экспертов, вероятность внутриутробной гибели плода у не леченых во время беременности женщин достигает 70-80%. В то время как необходимое лечение снижает вероятность неблагоприятного исхода беременности до 5-7%.

Участники пресс-конференции планируют обсудить следующие вопросы:

Какова вероятность выявления врачебных ошибок на внутриутробной стадии развития плода?

Существует ли уголовная ответственность за смерть ребенка до момента его рождения?

Кем по УК РФ является нерожденный ребенок?

Возможно ли реформирование законодательства в части определения прав ребенка на пренатальной стадии развития и установления прав родителей на еще нерожденных детей?

В конференции примут участие:

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов;

Депутат Государственной Думы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член Гиппократовского форума Инга Юмашева;

Депутат Московской Городской Думы, кандидат экономических наук, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Магомет Яндиев;

Правозащитник, журналист Екатерина Сажнева;

Потерпевшая Мария Костреба.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



