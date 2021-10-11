«Не биомусор!» Юмашева призвала защищать права и свободы нерожденных детей

Необходимо защищать права и свободы человека еще на пренатальной стадии, заявила депутат Государственной Думы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член Гиппократовского форума Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

«Многие здравомыслящие государства пришли к единственно возможному способу – это именно проведение политики ужесточения законодательства в рассматриваемой сфере. Российской общество проголосовало за поправки в Конституцию, которые гласят, что дети – это важнейший приоритет государственной политики. Сейчас назрела потребность реформирования законодательства в этой сфере. Нам необходимо защищать права и свободы человека, еще не появившегося на свет. Человек и ребенок – это не биомусор», - заявила она.

С момента зачатия ребенок считается человеком и наделен душой, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов в пресс-центре НСН.

