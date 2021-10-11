Правозащитник рассказала о праве женщины проститься с нерожденным ребенком

Екатерина Сажнева отметила, что в России такая практика не распространена. 

В России нет ни одного места, где женщина может должным образом проститься с нерожденным ребенком, заявила правозащитник, журналист Екатерина Сажнева в пресс-центре НСН.

«В России нет ни одного места, где можно проститься с нерожденным ребенком. Женщинам просто говорят, что так положено. У нас не только дети не являются субъектами права до родов, у нас женщины не являются людьми во время родов иногда. К ним относятся так, что «молчи, ты не имеешь права ничего указывать», женщин не слышат», - отметила Сажнева.

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С момента зачатия ребенок считается человеком и наделен душой, заявил ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Права ЧеловекаДети
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