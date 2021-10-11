В РПЦ призвали прекратить считать нерожденных детей отходами

С момента зачатия ребенок считается человеком и наделен душой, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов в пресс-центре НСН.

«Женщина вынашивает ребенка, а не биоотходы, с этим согласится любой человек в нашем обществе. Это серьезная нравственная рана на теле нашего общества. Мы знаем, что святость жизни – это основа человеческого бытия. Еще в мае этого года Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви одобрила документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. Этот документ четко указывает на позицию церкви в отношении жизни ребенка. С того момента, как зарождается организм, бессмертная душа находится в человека, и церковь признает человеком ребенка с момента зачатия», - отметил он.

По его словам, бесчеловечные практики пора прекратить, а врачебное сообщество должно предпринять все шаги для изменения законодательства в этой сфере.

«Мы призываем врачебное сообщество выступить с единой позиций за внесение изменений в законодательство. Не чиновники, а именно врачи. Существующий порядок не работает ни на благо пациента, ни на благо врача», - добавил он.

Ранее Мария Костреба в пресс-центре НСН рассказала о произошедшей недавно трагедии. По словам девушки, семье не выдали умершего во время родов ребенка, заявив, что плод сроком до 22 недель - это отходы класса Б.

