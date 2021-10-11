В Мосгордуме взяли под контроль ситуацию с захоронением нерожденных детей

Депутат Магомет Яндиев отметил, что соответствующий законопроект уже готов и будет внесен в ближайшее время.

Мы готовы внести законопроект для решения ситуаций с захоронением нерожденных детей, заявил депутат Московской Городской Думы, кандидат экономических наук, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Магомет Яндиев в пресс-центре НСН.

«Мы поднимали вопрос захоронения нерожденных детей еще с 2017 года. Мы поняли, что этот вопрос в обществе табуирован настолько, что люди боятся об этом вообще говорить. Прошло несколько леи, мы подготовили законопроект для внесения в Мосгордуму. Но для внесения такого рода законопроектов нужен какой-то повод. Наше общество в немалой степени пассивное, их растормошить очень сложно. Они будут охотно говорить гадости», - рассказал он.
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По его словам, ситуация в семье Марии Костребы может стать поводом, на который общество по-доброму откликнется.

«Мы готовы, мы можем это сделать, мы готовы эту работу начать. Если это будет целесообразно, есть же практика присваивать закону имена. Мы бы этот закон подала в память о вашей дочке», - добавил он.

Ранее Мария Костреба в пресс-центре НСН рассказала о произошедшей недавно трагедии. По словам девушки, семье не выдали умершего во время родов ребенка.

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Фото: duma.mos.ru
ТЕГИ:ЗаконопроектДети
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