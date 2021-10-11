В Мосгордуме взяли под контроль ситуацию с захоронением нерожденных детей

По его словам, ситуация в семье Марии Костребы может стать поводом, на который общество по-доброму откликнется.

«Мы готовы, мы можем это сделать, мы готовы эту работу начать. Если это будет целесообразно, есть же практика присваивать закону имена. Мы бы этот закон подала в память о вашей дочке», - добавил он.

Ранее Мария Костреба в пресс-центре НСН рассказала о произошедшей недавно трагедии. По словам девушки, семье не выдали умершего во время родов ребенка.

