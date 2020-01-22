22.1.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Повлияют ли смена правительства и поправки в Конституцию на курс рубля»

С отставкой правительства 15 января и началом работы над поправками в Конституцию в России появились опасения за стабильность национальной валюты – резкое падение рубля было отмечено сразу после заявлений об отставке Кабмина. Падение курса национальной валюты прекратилось лишь после сообщения о том, что главой нового правительства назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Тем не менее, пока состав Кабинета министров РФ не утвержден, эксперты полагают, что положение рубля на валютном еще нельзя назвать окончательно устойчивым.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что ждёт рубль в 2020 году на фоне отставки правительства и готовящихся изменениях в Конституции РФ.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский;

Профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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