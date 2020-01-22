Колташов: Это не изменение кабинета, а транзит эпохи!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Повлияют ли смена правительства и поправки в Конституцию на курс рубля»

С отставкой правительства 15 января и началом работы над поправками в Конституцию в России появились опасения за стабильность национальной валюты – резкое падение рубля было отмечено сразу после заявлений об отставке Кабмина. Падение курса национальной валюты прекратилось лишь после сообщения о том, что главой нового правительства назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Тем не менее, пока состав Кабинета министров РФ не утвержден, эксперты полагают, что положение рубля на валютном еще нельзя назвать окончательно устойчивым.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал о транзите эпохи. Он также заявил и об отсутствии преемственности между Дмитрием Медведевым и Михаилом Мишустиным.

«Это не просто изменение кабинета, который ничего не меняет на рынках. По сути это – политическое оформление не транзита власти, а транзита эпохи. Закончилась эпоха неолиберальная экономическая и политическая и начинается эпоха неомеркантильная, эпоха ориентации на развитие национального производства, на его экспансию. И то, что сейчас кабинет Мишустина пытаются создать у нас впечатление преемственности с кабинетом Медведева, обманывать не должно ни в коем случае. Никакой преемственности нет! Все равно действовать будут под влиянием обстоятельств. Эти обстоятельства будут внешние и внутренние», заявил он.

Ранее профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с НСН выразил надежду, что правительство постарается создать комфортные условия для частных инвесторов на рынке.

