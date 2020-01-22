«Деловая Россия»: ЦБ и Минфин не допустят девальвации рубля в 2020!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Повлияют ли смена правительства и поправки в Конституцию на курс рубля»

С отставкой правительства 15 января и началом работы над поправками в Конституцию в России появились опасения за стабильность национальной валюты – резкое падение рубля было отмечено сразу после заявлений об отставке Кабмина. Падение курса национальной валюты прекратилось лишь после сообщения о том, что главой нового правительства назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Тем не менее, пока состав Кабинета министров РФ не утвержден, эксперты полагают, что положение рубля на валютном еще нельзя назвать окончательно устойчивым.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заверил, что ждать сильного скачка рубля в этом году не стоит.

«В 2020 году, если нефть будет оставаться в среднем по году дороже 62-63 долларов за баррель, то действительно постараются не допустить девальвации рубля. Постараются держать, что называется, в диапазоне 61-64 рубля за доллар. То есть с одной стороны Минфин и Центробанк четко дали понять, что крепче 60 рублей они не дадут сделать, потому что необходимы деньги для нацпроектов, для майских указов, а с другой стороны и допустить сильной девальвации через негативные внешние факторы тоже не хотят. Поэтому я думаю, что если мы не увидим сильного падения цен на нефть до 50 и ниже рублей за доллар и новой волны жестких санкций, то думаю, что будет все оставаться в пределах 62-63 рубля за доллар», - заверил он.

Ранее после выступления в рамках экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме главы Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева СМИ вышли с заголовками: «Курс рубля упадет до 200 за доллар». Ведев на самом деле заявил, что Центробанк таргетирует инфляцию, а министерство финансов через бюджетное правило таргетирует обменный курс. Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил НСН, что сценарий, согласно которому российская валюта упадет по отношению к американскому настолько сильно, маловероятен и фантастичен.



