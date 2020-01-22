«Деловая Россия»: Зампред Белоусов станет смотрящим Путина за правительством!

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал о функции нового правительства и в частности миссии нового первого зампреда Андрея Белоусова.

«От перемены лиц, фамилий в правительстве ничего не меняется. Идеология остается прежней. Андрей Рэмович Белоусов, безусловно, профессиональный макроэкономист со своим взглядом на экономику. Но я глубоко убежден, что задача этого правительства – это не майские указы и нацпроекты. Это правительство техническое. Президента гораздо больше волнует, что будет после 2024 года. И я так понимаю, что прикомандированный из администрации президента Андрей Белоусов – это, безусловно, такой смотрящий за правительством, человек максимально близкий к Путину, который будет следить за тем, чтобы в правительстве Мишустин, Силуанов и все остальные не сотворили бы что-то не то во время трансфера власти», - заявил он.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал о транзите эпохи. Он также заявил и об отсутствии преемственности между Дмитрием Медведевым и Михаилом Мишустиным.

