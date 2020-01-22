«Деловая Россия»: Зампред Белоусов станет смотрящим Путина за правительством!
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал о функциях нового правительства и нового первого зампреда Белоусова.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Повлияют ли смена правительства и поправки в Конституцию на курс рубля»
С отставкой правительства 15 января и началом работы над поправками в Конституцию в России появились опасения за стабильность национальной валюты – резкое падение рубля было отмечено сразу после заявлений об отставке Кабмина. Падение курса национальной валюты прекратилось лишь после сообщения о том, что главой нового правительства назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Тем не менее, пока состав Кабинета министров РФ не утвержден, эксперты полагают, что положение рубля на валютном еще нельзя назвать окончательно устойчивым.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал о функции нового правительства и в частности миссии нового первого зампреда Андрея Белоусова.
«От перемены лиц, фамилий в правительстве ничего не меняется. Идеология остается прежней. Андрей Рэмович Белоусов, безусловно, профессиональный макроэкономист со своим взглядом на экономику. Но я глубоко убежден, что задача этого правительства – это не майские указы и нацпроекты. Это правительство техническое. Президента гораздо больше волнует, что будет после 2024 года. И я так понимаю, что прикомандированный из администрации президента Андрей Белоусов – это, безусловно, такой смотрящий за правительством, человек максимально близкий к Путину, который будет следить за тем, чтобы в правительстве Мишустин, Силуанов и все остальные не сотворили бы что-то не то во время трансфера власти», - заявил он.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал о транзите эпохи. Он также заявил и об отсутствии преемственности между Дмитрием Медведевым и Михаилом Мишустиным.
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