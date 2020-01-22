Школа финансов: Частному инвестору будет неплохо на внутреннем рынке в этом году

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Повлияют ли смена правительства и поправки в Конституцию на курс рубля»

С отставкой правительства 15 января и началом работы над поправками в Конституцию в России появились опасения за стабильность национальной валюты – резкое падение рубля было отмечено сразу после заявлений об отставке Кабмина. Падение курса национальной валюты прекратилось лишь после сообщения о том, что главой нового правительства назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин. Тем не менее, пока состав Кабинета министров РФ не утвержден, эксперты полагают, что положение рубля на валютном еще нельзя назвать окончательно устойчивым.

Профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с НСН выразил надежду, что правительство постарается создать комфортные условия частным инвесторам на рынке.

«Мне кажется, что 2020 год станет некоей попыткой такой отстроить конструктивные отношения между правительством и фондовым рынком. Это будет выражаться, возможно, в том, чтобы найти какую-то форму дополнительных пенсионных сбережений, как-то более сдержано и в интересах инвесторов вести себя в части налоговых льгот… Мне кажется, что в составе финансового блока правительства наблюдаются достаточно прагматичные люди. Я надеюсь, что все-таки правительство будет более осторожно и внимательно относиться к внутреннему частному инвестору на рынке. Чтобы она создавала ему комфортные условия», - поделился он.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заверил, что ждать сильного скачка рубля в этом году не стоит.

